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Üniversite laboratuvarında oksijen tüpü patladı: 3 yaralı

Biruni Üniversitesi'nde deney laboratuvarında bir oksijen tüpü patladı. Patlamada 3 kişiyi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre olay Zeytinburnu'nda bulunan Biruni Üniversitesi ana yerleşkesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre laboratuvarda öğrencilerin deney yaptığı sırada oksijen tüpü patladı. Patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralıların elleri ve yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama ihbarı üzerine bölgeye çok sayı polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de deney laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bölgeye bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Patlama sırasında okulda bulunan Mahmut Küçükoğlu isimli öğrenci, "Laboratuvarda patlama yaşandı. Oksijen tüpü patladı. Hocayı hastaneye kaldırdılar. Yüzünde yanıklar vardı. Şu anda içeride çalışma yapıyorlar" dedi.

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