Üniversite öğrencilerinden 'İyilik eli'

Türkiye'nin dört bir yanından Mersin Erdemli'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, ihtiyacı olanlara burs, insanlara aş olması için bahçelerde gönüllü limon hasat ederek 'İyilik eli' oluyor.

Erdemli İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülen, 'Veren el, alan el' projesinde üniversiteli öğrenciler aktif olarak yer alıyor, çabalarıyla takdir topluyor. Kredi Yurtlar Kurumundan servisle alınan üniversite öğrencilerine din görevlileri eşlik ediyor. Gençler, hayırseverler tarafından bağışlanan limon ağaçlarında hummalı bir çalışma yapıyor. Kimi küfe taşıyor, kimi makasla özenle kesim yapıyor. Öğrenciler tarafından gönüllü olarak toplanan limonlardan elde edilen gelir ihtiyacı olan öğrencilere burs, yardıma muhtaçlara aş olarak ulaşıyor.

"İYİLİK KERVANI HAREKETİMİZİ BERABERCE YÜRÜTÜYORUZ"



İyilik kervanı projesinde gençlerin yer almasının insanlık adına ümit verdiğini belirten Erdemli Müftüsü Hasan Küçük, " Yurtta kalan üniversiteli öğrencilerimizle birlikte iyilik kervanı hareketimizi beraberce yürütüyoruz. Sabahleyin erkenden gençlerimizi servislerimizle, kredi yurtlar kurumundan alıyoruz, bu gençlerimizle hayırseverlerimizin bizlere bağışlamış olduğu limon bahçesine gidiyoruz. Orada hasat yapıp o hasadı kimi zaman bir öğrencimize burs, bir kalem, bir defter, bir ihtiyaç sahibi aileye aş oluyor. Bizim bu hareketimizin içerisinde iyilik kervanımızın içerisinde gençlerimizin olması bize enerji veriyor, güç veriyor ve ayrıca umut veriyor" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜ OLARAK KATILIYORUZ"



Yazılım mühendisliği öğrencisi Cavit Karakuş, "Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Burada üniversite öğrencisiyiz. Boş vakitlerimizde insanlara yardım etmek için limon toplamaya geldik. Yardımsever insanlar bahçelerindeki limonları bize haber veriyorlar. Biz de toplayıp öğrenci kardeşlerimize götürüyoruz. İnsanlığa yardım etmek, insanlar için bir şeyler yapmak gerçekten güzel hissettiriyor" dedi.

Destek oldukları için mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Murat Barış Duymaz, "Muhasebe bölümünde okuyorum, biz üniversiteli arkadaşlarımız olarak boş zamanlarımızı değerlendirip, limon kesmeye geliyoruz. Yardıma ihtiyacı olan aileler için burada bulunmaktayız, mutluyuz, sürekli böyle etkinliklere katılmayı istiyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Muzaffer Özergin de, "Banka ve sigorta bölümü okuyorum. Erdemli Müftülüğü 'nün bize verdiği bu hayri hizmete biz gönüllü olarak katılıyoruz. Yardıma muhtaç arkadaşımıza katkıda bulunmak gerçekten insanı çok güzel sevindiriyor"diyerek düşüncelerini aktardı.

Gençlere destek olmak için böyle yardımların önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ali Tekin ise, "Hani bir fidan dikiyoruz toprağa, ne için dikiyoruz, yetiştirip, meyve verip faydalanmak için bunu toprağa dikiyoruz. Öğrencilerimiz de aynı. Şimdi düzenli bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirirsek, önce anne babaya, daha sonra vatana, millete faydalı olur. Bizim geleceğimizin teminatıdır gençlerimiz" ifadelerini kullandı.