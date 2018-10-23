Üniversite öğrencisi intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Maltepe, Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Mimar Sinan Erkek Öğrenci yurdunda meydan geldi. İsminin Mehmet K. olduğu öğrenilen öğrenci bilinmeyen nedenle yurdun 11. kat penceresinden aşağıya atladı.

11. kattan düşen öğrenciyi fark eden yurt görevlileri ile öğrenciler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, incelemelerinin ardından üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından üniversite öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.