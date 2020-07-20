Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da kayboldu! Pınar Gültekin 3 gündür kayıp

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:55

Muğla'nın Ula ilçesinde, 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor. Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, perşembe günü evinden ayrıldı. İstanbul’da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Pınar Gültekin Muğla'da kaybolması üzerine emniyet güçlerine haber veren aile, kayıp kızlarının bulunması için Muğla'ya geldi. Pınar Gültekin Muğla'da ekipler tarafından aranıyor. Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Pınar Gültekin'in kız kardeşi Sibel Gültekin, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde kaldığı derslerden geçmek için çalıştığını bize söyledi. Akyaka'da kendi evinde kalıyordu. Kardeşimle en son Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Bana Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık" dedi.

Kardeşiyle ilgili gerekli yerlere kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Sibel Gültekin, "Muğla merkezde bir kafenin önünde görüldüğü, cuma günü de Akyaka mezarlıkta görüldüğü söylendi" diye konuştu.

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm.

Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka’da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.

Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla’ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gün önce telefonda kız kardeşiyle görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalar sürüyor.