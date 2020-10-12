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Yaşam

Uşak'ta tarihi eser kaçakçılığı

Uşak'ta polis 18 parça tarihi eseri kaçırmaya çalışan şüphelileri ve eserleri ele geçirildi.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:23
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Uşak'ta Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, biblo ve benzeri eşyadan oluşan 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Uşak'a tarihi eser getirilerek satışı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İzmir-Uşak yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, biblo ve benzeri eşyadan oluşan 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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