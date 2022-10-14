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Yaşam

Uşak'ta trafik kazası! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Uşak'ta trafik kazası! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre O.Y. (23), idaresindeki 45 TA 8350 plakalı otomobille İzmir'den Uşak istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybederek aynı yönden seyir eden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe Aktürk ve sürücünün kardeşi Umut Yeğen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü O.Y. ve araçta bulunan S.A. ise yaralanarak ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.A.'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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