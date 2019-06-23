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Üsküdar'da trafik kazası: 2 yaralı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı'nda, Suat Önder idaresindeki 34 FY 6465 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 DF 2139 plakalı otomobile çarptı, ardından kaldırıma çıkarak ters döndü.

Kazada sürücü Önder ile yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

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