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Üsküdar'daki okulda öğretmeni vuran saldırgan tutuklandı

Üsküdar'da Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Alparslan Aldırmaz'ı okulda silahla vuran, Celal A. tutuklandı.

  • DHA
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Üsküdar'da 7 Kasım'da meydana gelen olayda Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğtimi öğretmeni Alparslan Aldırmaz, bir öğrencisinin dayısı olan Celal A. tarafından okul koridorunda tabanca ile vurularak yaralandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda Celal A. gözaltına alındı. Celal A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı sulah ceza hakimliğince tutuklandı.

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