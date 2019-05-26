Üstad Necip Fazıl dualarla yad edildi

Fikir adamı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36. yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Eyüpsultan Belediyesince organize edilen törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda doğanların üzerinde fikriyat ve yaşam tarzının belirlenmesi bakımından Üstad’ın çok büyük bir etkisi ve katkısı olduğunu söyledi. Necip Fazıl’ın “Fikir Mehmetçikleri” yetiştirme davası güden bir insan olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu: “Büyük insanlar zor zamanlarda çıkarmış. Ümmetin ve Türk milletinin zor durumda olduğu, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de Necip Fazıl, Erbakan hocamız, Kadir Mısıroğlu gibi üstadlar çıkmış. Bugün onların bu ufku sayesinde dünyada örnek teşkil edecek hale geliyoruz.” Törende ayrıca Kısakürek’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şair Raşit Ulaş da Kısakürek’in hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.

YENİ NESLİN DE REHBERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek’in’in 36’ncı ölüm yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Ersoy, Kısakürek’in kendisi olmaktan hiç vazgeçmediğini, yokluğun da yorgunluğun da onu davasından döndüremediğini vurgulayarak, Kısakürek’in milli ve manevi değerlerinin üzerinde doğrulduğunu, bilgiye yöneldiğini, bilgiyle bir olduktan sonra ise fikir ürettiğini ifade etti. Ersoy, şunları kaydetti: Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir. Hayatıyla, fikirleriyle, söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.” Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Eserleri ve mücadelesi ile Türk gençliğine nesillerdir şuur ve ilham veren mukaddes emanetin fikir bekçisi üstad Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.