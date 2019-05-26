25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Üstad Necip Fazıl dualarla yad edildi

Türk edebiyat tarihinde Baki’den sonra ikinci ‘Sultanu’ş Şuara’ unvanına sahip Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36. yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fikir adamı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36. yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Eyüpsultan Belediyesince organize edilen törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda doğanların üzerinde fikriyat ve yaşam tarzının belirlenmesi bakımından Üstad’ın çok büyük bir etkisi ve katkısı olduğunu söyledi. Necip Fazıl’ın “Fikir Mehmetçikleri” yetiştirme davası güden bir insan olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu: “Büyük insanlar zor zamanlarda çıkarmış. Ümmetin ve Türk milletinin zor durumda olduğu, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de Necip Fazıl, Erbakan hocamız, Kadir Mısıroğlu gibi üstadlar çıkmış. Bugün onların bu ufku sayesinde dünyada örnek teşkil edecek hale geliyoruz.” Törende ayrıca Kısakürek’in kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şair Raşit Ulaş da Kısakürek’in hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.      

YENİ NESLİN DE REHBERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek’in’in 36’ncı ölüm yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Ersoy, Kısakürek’in kendisi olmaktan hiç vazgeçmediğini, yokluğun da yorgunluğun da onu davasından döndüremediğini vurgulayarak, Kısakürek’in milli ve manevi değerlerinin üzerinde doğrulduğunu, bilgiye yöneldiğini, bilgiyle bir olduktan sonra ise fikir ürettiğini ifade etti. Ersoy, şunları kaydetti: Varlık gösterdiği her alanda abideleşmesi aslen milletimizin onu ne kadar benimsediğinin göstergesidir. Hayatıyla, fikirleriyle, söylemleriyle gelecek nesillerimizin rehberi olmayı sürdürecek olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.” Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Eserleri ve mücadelesi ile Türk gençliğine nesillerdir şuur ve ilham veren mukaddes emanetin fikir bekçisi üstad Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bu bölgede güçlü ve büyük bir Türkiye istenmiyor'

'Bu bölgede güçlü ve büyük bir Türkiye istenmiyor'

Büyük ödül 'Parasite'ye

Büyük ödül 'Parasite'ye

ABD'nin askeri üssünde dikkat çeken hareketlilik

ABD'nin askeri üssünde dikkat çeken hareketlilik

'Geri bildirimlerden yapıcı eleştiriler var'

'Geri bildirimlerden yapıcı eleştiriler var'

Başkan Erdoğan'ın davetine ünlü akını

Başkan Erdoğan'ın davetine ünlü akını

İçişleri Bakanı Soylu: Bedeli ne olursa olsun...

İçişleri Bakanı Soylu: Bedeli ne olursa olsun...

Fatih Terim ile 5 yıllık imza

Fatih Terim ile 5 yıllık imza

Yerli otomobilde kullanılacak

Yerli otomobilde kullanılacak
 

POPÜLER HABERLER

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali...

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali...

Game of Thrones setleri ziyarete açılıyor

Game of Thrones setleri ziyarete açılıyor

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

Game of Thrones karakterlerinin 8 sezon sonundaki değişimleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA