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Vahşi cinayetin kan donduran detayları! Cinayet sebebi dehşete düşürdü

İZMİR’de, cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin’i döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan O.G.’nin, polise verdiği ifade ortaya çıktı. O.G.’nin, Aytekin’i gözüne el feneri ile ışık tuttuğu için başına vurup öldürdüğünü, cesedinin elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra Kabe'yi tavaf etmek için oradan ayrıldığını söylediği, 'Ölmesi gerekiyordu' dediği öğrenildi.

  • DHA
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Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatı yakınında, cuma akşamı bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, elleri ve ayakları bağlı olan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin cami inşaatında çalışan Ferit Aytekin’e (45) ait olduğu tespit edildi. Başına aldığı darbelerle öldürüldüğü tahmin edilen Aytekin’in cesedinin etrafına tahtalar ile oluşturulan daire ise polis ekiplerinin dikkatini çekti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
 
ÜSTÜ ÇIPLAK VE AYAKKABISI YOK
 
Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin üstü çıplak ve ayakkabısı olmayan O.G. olduğu belirlendi. Şüphelinin camiden çıktıktan sonra Manisa Kavşağı’na gittiğini tespit eden polis, ardından taksiye binip Manisa’nın Gördes ilçesine gittiğini tespit etti. Taksinin plakasını alan ekipler, dönüş yolunda taksiciyi durdurup ifadesine başvurdu ve araçta arama yaptı. Taksicinin ifadesinde, O.G.’yi 480 TL karşılığında Manisa’nın Gördes ilçesine götürdüğünü ve şüphelinin kendisine 60- 70 TL gibi bir miktar da bahşiş bıraktığını söylediği öğrenildi. Taksicinin ifadesi üzerine harekete geçen polis, O.G.’yi Gördes ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alarak İzmir’e getirdi.
 
İŞÇİYİ GÖZÜNE EL FENERİYLE IŞIK TUTTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
 
Sağlık kontrolünden geçirilen O.G., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada sorgulanan O.G.’nin ifadesinde, Manisa’dan İzmir’e gezmeye geldiği ve cami yakınında dolaşırken Ferit Aytekin ile karşılaştığını, Aytekin’i gözüne el feneri ile ışık tuttuğu gerekçesiyle dövdüğünü, başına vurup öldürdüğünü, ellerini ve ayaklarını bağladığını söylediği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin, Aytekin’i bağladıktan sonra etrafına tahtalarla daireler oluşturduğunu, Kabe’yi tavaf etmek için oradan ayrıldığını söylediği, "Ölmesi gerekiyordu" dediği ileri sürüldü.
 
’CAMİYE GİDEMEM BENİ ORADA DÖVERLER’
 
O.G.’nin, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, Manisa Kavşağı etrafında birkaç tur attığı ve daha sonra da üşüdüğü gerekçesiyle taksi durağına sığındığı belirlendi. İddiaya göre, taksiciler, taksi durağının yakınında üstü çıplak ve ayakkabıları olmayan O.G.’yi görünce madde bağımlısı olduğunu düşünüp, uzaklaştırdı. O.G. daha sonra taksi durağının yakınında bulunan kafenin önüne gitti. Manisa Kavşağı’nda çekicilik yapan Mesut Yılmaz ile karşılaştı. Burada bir süre Mesut Yılmaz ile vakit geçiren O.G.’nin daha sonra Yılmaz’ın yardımı ile taksiye bindiği tespit edildi.
 
TUTUKLANDI
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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