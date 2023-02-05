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Yaşam

Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı: 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

İstanbul'da kent genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yüzde 20 oranında azaltıldı.

AA5 Şubat 2023 Pazar 12:49 - Güncelleme:
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı: 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
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Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar başladı.

Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN VATANDAŞLARA KAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti.

Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YÜZDE 20 ORANINDA AZALTILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı ve Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan kararla yurt genelinde ve İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların azaltılacağı duyuruldu. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 5 Şubat saat 17.00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, 6 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 ve 7 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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