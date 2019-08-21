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Valilik 'Diş çektirdi, gözünü kaybetti' iddialarını yalanladı

Hatay Valiliği bazı internet sitelerinde yer alan 'Diş çektirdi, gözünü kaybetti' şeklindeki haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Hatay Valiliği bazı internet sitelerinde yer alan "Diş çektirdi, gözünü kaybetti" şeklindeki haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili haberlerde "Mustafa Bulat isimli vatandaşın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği" iddiası üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada hastanın 28 Mart'ta İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezine başvurduğu ve bu tarihte hastanın panoramik röntgeninin alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

Antibiyotik tedavisi sonrası hastanın 16 Mayıs'ta tekrar merkeze geldiğinde diş hekiminin hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark ettiği, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle aldığı bildirildi.

- AĞIZ VE ÇEVRESİNDE KÖTÜ HUYLU KANSER TEŞHİSİ KONULDU
 
Çukurova Üniversitesi Hastanesinde hastaya ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı yani ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebepledir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine, hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Tekraren ifade etmek gerekirse, göze yapılan müdahalenin sebebi yukarıda özetlenen hastalıktır ve gözdeki deformasyonun diş çekimiyle bir ilgisi yoktur."

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