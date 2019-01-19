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Van, Muş ve Bitlis'te 93 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi dolayısıyla 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Gevaş, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçelerde olumsuz hava koşullarının sürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Muş ve Bitlis

Muş Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köy ve 22 mezra yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bitlis'te 35 köy yolunun kardan kapandığı, bu yolları açmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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