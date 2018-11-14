Van'da 15 kişilik minibüste 47 kaçak şahıs yakalandı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardın girişi yapan 47 kaçak şahıs yakalandı.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 65 plaka sayılı minibüste yapılan aramada, 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 10 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 47 yabancı uyruklu şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan V.G. isimli şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan V.G. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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