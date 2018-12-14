Van’da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ile ilgili M.Y isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.
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