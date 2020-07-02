Van'da kaybolan Melek bulundu mu? Son dakika... 2 yaşındaki Melek'ten kötü haber!

02 Temmuz 2020 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:16

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük Melek'in amcası kısa süre önce yaptığı açıklamada; 'Dereye düşmesinden şüpheleniyoruz, ayakkabısını bu bölgede bulduk' demişti. Amcasının bu açıklamasından sonra 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber geldi. Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Gelen son dakika haberine göre; Ekiplerin çalışması sonucu Van'da kaybolan Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

VAN'DA KAYBOLAN MELEK'TEN ACI HABER!

Van İlçe merkezine yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan sekiz çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, dün sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynamaya başladı.

Ancak bir süre sonra küçük Melek, ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Memiş’in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Ancak küçük Melek Memiş'e ulaşılamadı.

Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Melek’in amcası Hüseyin Memiş ile bazı yakınları ise bölgede gece boyu aramalarını sürdürdü.

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

Küçük Melek'in amcası kısa süre önce şu açıklamayı yapmıştı: "Arama sonuçları olumsuz olunca bizler de durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdik. Evin önünde bir çay akıyordu. Biz de ondan şüphelendik. Dün geç saatlere kadar aramalar sonucu bir ize rastlanmadı."

"Sabah yine çalışmalar başlatıldı ancak şu ana kadar yeğenim bulunamadı. O gün yağış olduğu için derenin debisi artmıştı. Evin etrafı kapalı olduğu için çocuğun dışarıya çıkma gibi bir durumu yok."

"DEREDE YEĞENİMİN AYAKKABISI BULDUK"

"O yüzden tamamen dereden şüpheleniyoruz ve derede yeğenimin ayakkabısı bulduk" dedi. Derenin yağışlardan dolayı taştığını ifade eden mahalleli ise çocuğun bir an önce bulunmasını temenni etti."

Amcasının bu açıklamasından kısa bir süre sonra küçük Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. Bugünkü aramalara dalgıç polisler de katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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