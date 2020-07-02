İkran Nur'un annesi hakkında flaş iddia! İkra Nur'un annesi ne saklıyor?

02 Temmuz 2020 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:15

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İkran Nur'un annesinin İkra Nur Tirsi'nin kaybolmasından 1 ay önce evden ayrılmak istediği öğrenildi. Eşiyle arası bozuk olan Nazlı Tirsi 4 çocuğunu babaannelerine bırakıp İstanbul'a gidecekken son anda vazgeçtiği iddia edildi.

İkra Nur'un annesinin kızının arandığı günlerde gazetecilere verdiği röportajda rahat tavırları dikkat çekti. Müge Anlı'dayken sorulan sorulara 'Ben jandarmaya söyleyeceğimi söyledim' diyen Nazlı Tirsi, Müge Anlı'da evden kaçtığı iddialarına da 'evet 1 kere kaçtım' şeklinde cevap vermişti. Sosyal medyada İkra Nur'un annesi hakkında olumsuz ve eleştirel yorumlar yapıldı.

Arama çalışmalarının sürdüğü 3. günde Doğan Haber Ajansı'na konuşan İkranur'un annesi Nazlı Tirsi'nin sakinliği dikkatlerden kaçmadı. İkra Nur'un annesinin daha önce çocuklarını evde bırakarak para alıp evi terk ettiği öğrenildi. Öte yandan Müge Anlı İkra Nur'un pedofili veya susturma amaçlı öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi.

İşte İkra Nur'un annesinin yaptığı açıklama...





İkra Nur'un halası Sevgi, Müge Anlı'ya katıldığı zaman 1 ay önce Nazlı Tirsi'nin hattını değiştirip bavulunu toplayıp evden gitmek için hazırlandığını söyledi. Son anda otobüsten inen İkra Nur'un annesi Nazlı Tirsi'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı birinin yanına kaçıp gittiği iddia edildi.

İkra Nur Tirsi'nin babası flaş bir iddiada bulundu. Acılı baba; "Bir yanlış yapıldı, İkra Nur bunu gördü ve öldürüldü. Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" diyerek kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Giresun'un Bulancak ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı. Acı haberin arama çalışmalarının 4. gününde gelmesinin ardından Tirsi'nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan İkranur'un babası Serdar Tırsi de kızının öldürüldüğünü savundu.Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve 30 Haziran'da cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi.Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan İkranur'un babası da kızının öldürüldüğünü savundu.

Jandarma ekipleri, kızın kaybolduğu yer ile bulunduğu yer arasında muhtemel patika yol güzergahlarını drone destekli tarıyor, delil arıyor. İkranur'un babası Serdar Tirsi de kendisini arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu işin peşinde olduklarını söylediğini belirterek, "Devletimiz yanımızda, bizi yalnız bırakmadılar" dedi.İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde dün cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İÇ ORGANLARINDAN PARÇALAR ALINDI

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü öğrenildi.

BABA: EKİPLERİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini anlatan Serdar Tirsi, “Jandarma ekiplerine yeniden ifade verdim. Şüphelendiğim birinin olup olmadığını sordular. Zaten şüpheli bir durum olduğunda komutanlara haber veriyorum. Sağa sola bilgi verilmemesi noktasında uyardılar. Şu an olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri köydeler, ekiplerin araştırması sürüyor" diye konuştu.