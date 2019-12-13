Van'da trafik kazası: 5 yaralı
Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi.
2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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