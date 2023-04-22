Vatandaş TCG Anadolu'ya akın etti... Kuyruk kilometrelerce uzadı

Geçtiğimiz pazartesi günü Sarayburnu'nda ziyarete açılan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramının ikinci günü olması münasebetiyle gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan dron ile görüntülendi.

"GEMİMİZİN MİLLİ VE YERLİ OLMASI BİZİ DAHA ÇOK GURURLANDIRIYOR"



Gemiyi görmek için ziyarete gelen Burhan Delibalta, "Kızımla birlikte bayramı kutluyorum hem de milli gurur kaynağımız olan gemimizi görmeye geldik. Kızıma bu gururu yaşatmak için buradayım. Sıraya girdik, sıramız geldiğinde göreceğiz. Gemimizin milli ve yerli olması bizi daha çok gururlandırıyor. Dış ülkelerin yapmış olduklarını gördüğümüzde, imrenerek bakıyorduk, şimdi kendi gemimiz olduğu için daha gurur duyuyoruz" dedi.

"İHA'YI, SİHA'YI ÜZERİNDE GÖRECEĞİZ, HAİNLERE DERS OLSUN"



Ailesi ile birlikte gemiyi ziyarete gelen Suat Kaşka, "Gemimizi görmek için gururla bekliyoruz. İHA'yı, SİHA'yı üzerinde göreceğiz, hainlere ders olsun. PKK'ya, ABD'ye bunlar büyük bir ders olacak. Bizim roketlerimiz PKK'nın üzerinde olacak" şeklinde konuştu.

Gemi 23 Nisan gününe kadar Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.