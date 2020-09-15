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Yaşam

Yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te kameradan belirlenerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

DHA15 Eylül 2020 Salı 18:08 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:08
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Gaziantep'te, bir evden para kasası, bir araçtan çanta ve lokantada bir kişinin masada unuttuğu cüzdan ve telefonu çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada 3 hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek araştırıldı. Polis ekiplerinin araştırmasında araçtan, evden ve açık alandan hırsızlık yapan 4 kişinin kimliği belirlendi. Adreslerinin tespit edilmesi sonrası düzenlenen baskınla yakalanan ismi açıklanmayan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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