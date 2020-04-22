İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9883
  • EURO
    7,5614
  • ALTIN
    385.29
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yalova'da kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza kesildi
Yaşam

Yalova'da kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza kesildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir evde kumar oynayan 7 kişiye, 29 bin 400 lira ceza uygulandı.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 23:04 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:12
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynatıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Bir hafta boyunca adresi takibe alan ekipler, savcılıktan alınan izinle 7 kişinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan N.A. ile oyun oynadığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Evde çok sayıda oyun kağıdı, şüphelilerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar oyunlarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

N.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 7 kişiye de 29 bin 400 lira ceza uygulandı.

Bilim insanları yoğun bakımda virüsü süzen cihaz geliştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.