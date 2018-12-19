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Yanarak ölen kız kardeşlerin davasında anne ve babaanneye beraat kararı verildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki yangında hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerle ilgili yargılanan anne ve babaanneye beraat kararı verildi.

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Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, ölen çocukların babaannesi Satiye K. ile annesi Öznur G. duruşmaya gelmedi.
 
Mahkeme heyeti, sanıklardan babaanne Satiye K. hakkında berat kararı verirken, anne Öznur G. için de ailenin daha çok mağdur olmaması için ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
 
Olay
 
İhsangazi ilçesinde, 21 Mart 2016 tarihinde, Öznur ve Davut G. çiftine ait Çay Mahallesi Çakıroğlu Sokak'taki iki katlı evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıkmış, yangında 2 yaşındaki Eda ve 4 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeni bulunmuştu. Yangın sırasında baba Davut G'nin iş yerinde, anne Öznur G'nin ise Kur'an kursunda olduğu öğrenilmişti.

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