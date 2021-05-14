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Yaşam

Yangın çıkan ahşap ev çöktü, 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kastamonu'da Dağbelören köyünde yalnız yaşayan Hamdi Demir (70), çıkan yangın sonrası çöken tek katlı evinde hayatını kaybetti.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 16:06 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 16:06
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Hamdi Demir'e ait tek katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ahşap ev, çöktü. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Evin enkazına giren ekipler, yalnız oturan Hamdi Demir'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bir gözünün görmediği öğrenilen Demir'in cansız bedeni, savcının yangın yerindeki incelemesinin ardından enkazdan çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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