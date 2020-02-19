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Yaşam

Yangında 26 koyunu telef olan kadın, gözyaşlarına boğuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ahırda çıkan yangında 26 koyun telef oldu, 13 koyun yaralandı. 6 çocuklarının geçimini hayvancılıkla sağladıklarını belirten Fatma Kedi, ölen koyunların başında uzun süre gözyaşı döktü.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba16:18 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 16:18

Yangın, ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü'ndeki Hacı Kedi'ye (47) ait ahırda yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden Hacı Kedi, alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Ancak alevler hızla büyüdü. Ahırdaki 39 koyundan çoğunluğu gebe 26 koyun yanarak telef oldu,

13 koyun ise yaralandı. Yangında, süt sağım makinesi ile su motoru da yandı.

Hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen Hacı Kedi, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Bir işim nedeniyle evden ayrılıp, arabayla yola çıktım. Evden 1 kilometre uzaktayken, yangın haberi geldi. Geri dönüp, alevlere müdahale ettim. 13 koyunu kurtardım ama çoğu hamile olan koyunlarım ile bir kaç yavru kuzu yanarak telef oldu. Keike arabam yansaydı, bu kadar üzülmezdim. Koyunları canım kadar çok severdim."

Eşinin hayvanları borçla aldığını belirterek, yetkililerden yardım eli uzatılmasını isteyen Fatma Kedi de, 6 çocuklarının geçimini hayvancılıkla sağladıklarını kaydetti.

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