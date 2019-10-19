Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yangında ölen baba-kızda kurşun izi

Cinnet getirerek evi yakan babanın, önce Down Sendromlu kızını vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli Derince’de 15 Ekim’de ikinci kattaki evde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Balkona çıkan Fadime İlkinci, çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası baba Mehmet Hilmi İlkinci ile 9 yaşındaki Down Sendromlu kızları Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından morga kaldırılan cesetlerde yapılan incelemede ise baba ve kızının bedeninde kurşun izleri tespit edildi. Cinnet getiren adamın kızını silahla öldürdükten sonra alevler arasında aynı silahla intihar ettiği, patlamanın ise açık bırakılan doğalgazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. 
 
(Akşam)

Yer: Nusaybin... Teröristler sivillere böyle saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

Damat cinayetinde yeni gelişme! Gelinini bu sözlerle suçladı

Damat cinayetinde yeni gelişme! Gelinini bu sözlerle suçladı

İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg

İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg

Emine Bulut’un kızına dedesi vasi oldu

Emine Bulut’un kızına dedesi vasi oldu
 

POPÜLER HABERLER

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

İşte dünyanın en büyük 8 adası

İşte dünyanın en büyük 8 adası

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA