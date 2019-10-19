Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

Kocaeli Derince’de 15 Ekim’de ikinci kattaki evde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Balkona çıkan Fadime İlkinci, çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası baba Mehmet Hilmi İlkinci ile 9 yaşındaki Down Sendromlu kızları Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından morga kaldırılan cesetlerde yapılan incelemede ise baba ve kızının bedeninde kurşun izleri tespit edildi. Cinnet getiren adamın kızını silahla öldürdükten sonra alevler arasında aynı silahla intihar ettiği, patlamanın ise açık bırakılan doğalgazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

(Akşam)