24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7738
  • 6,362
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yanlışlıkla kendisine verilen ikramiye kazanan kuponu iade etti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan Cumhur Koşan (56), şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ve 1000 TL karşılığında 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayiye iade etti. Koşan, 'Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez' dedi. Teşekkür eden bayi Caner Cansızoğlu (30), 650 TL'lik kârı Koşan'a verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mobilya işçiliği yaparken, 3 yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem nedeniyle sol gözünü kaybeden Cumhur Koşan, 7 Kasım'da 3 TL bedelle şans oyunu oynadı. Geçimini sokaklarda plastik kasa toplayarak sağlayan Koşan, cebinde, kendisinin oynadığı 3 TL'lik kuponun dışında, 1000 TL bedelle oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti. Euroleauge'de, yine 7 Kasım'da oynanan Olympiakos- Anadolu Efes maçına '2' oynanan, yani Anadolu Efes'in maçta galip geleceği yönünde tahmin yapılan kupon, 1.65'lik oranıyla 1000 TL'ye 1650 TL ikramiye kazandırdı. Durumu fark eden Cumhur Koşan, kuponu oynadığı bayiye iade etmeye karar verdi.
 
'HARAM LOKMAYA GÖNLÜM RAZI GELMEZDİ'
 
2 çocuk babası Koşan, İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak'la pazartesi günü söz konusu bayiye gidip, kuponu iade etti.
 
Koşan, "Perşembe günü eve giderken, buraya gelip 3 TL'lik kupon yaptım, sonra eve gittim. Bir baktım cebimde bir kupon daha var. Sol gözüm görmediği için bayide durumu fark edemedim. Ertesi gün kuponları kontrol ettim, benim 3 TL'lik kupon yatmış, ancak 1000 TL'lik kupon 1650 lira ikramiye kazanmış. Ben de kuponu geri vermeye karar verdim. Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmezdi. İki farklı bankaya taksit borcum var ve şu an işsizim. Aslen mobilyacıyım ancak şimdilik hayatımı geçindirmek için plastik kasa topluyorum. Maddi durumum iyi değil ama bu ikramiyeyi almak bana göre değil" dedi.
 
BAYİ SAHİBİ 650 TL'LİK KÂRI, KOŞAN'A VERDİ
 
Bayi sahibi Caner Cansızoğlu da "Cumhur bey buraya gelene kadar kasadaki açığı fark edemedim. Ancak o bana gelip durumu anlatıp kuponu verdikten sonra baktım ki 1000 TL'lik açığım var. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 
İzmir Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak ise Koşan'ı önceden tanıdığını belirterek, "Paraya bu kadar çok ihtiyacı olan bir insanın bana gelip, bunu iade etmek istemesi beni çok mutlu etti. Cumhur Koşan gibi insanların olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor" dedi.
 
Caner Cansızoğlu, kuponun 650 TL'lik kârını, Koşan'a vererek jest yaptı.

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...

Canlı datayla milyonluk vurgun

Canlı datayla milyonluk vurgun

Uber’e Kaşıkçı boykotu

Uber’e Kaşıkçı boykotu

KOSGEB’den yerli üretime 5 milyon TL kredi

KOSGEB’den yerli üretime 5 milyon TL kredi
 

POPÜLER HABERLER

İHA´lara karşı yüksek enerjili lazer silah sistemi: ATHENA

İHA´lara karşı yüksek enerjili lazer silah sistemi: ATHENA

9 milyon yıllık! Havadan böyle görüntülendi

9 milyon yıllık! Havadan böyle görüntülendi

Turistlerin gözdesi... 110 metre uzunluğunda

Turistlerin gözdesi... 110 metre uzunluğunda

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA