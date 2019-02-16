Yapay zekâ öğretmenleri geliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerine yönelik 2019’da bir paket halinde mesleki gelişim eğitimleri düzenleyeceklerini belirtti. Özer, alan öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek vermek için ilk etapta 10 öğretmenin yapay zekâ uygulamalarına yönelik iki haftalık eğitim almak üzere Almanya’ya gideceğini söyledi. 18 Şubat-1 Mart 2019 arasında Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı’nda verilecek eğitime 7 ilden öğretmenlerin katılacağını aktaran Özer, laboratuvarda, yenilik üretmek ve akademik çalışmaları günlük uygulamalara çevirmeye yönelik faaliyetler yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

SAVUNMA SANAYİ

2018’de iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 56 faaliyete, 1057 öğretmenin katıldığını ve 417 gün iş başında eğitim aldıklarını bildiren Özer, “Geçen yıl 2 bin 379 alan öğretmeni de mesleki gelişim eğitimlerine katıldı” bilgisini verdi. Özer, öğretmen eğitimlerine ilişkin şunları söyledi; 2019’da 3 bin 400 öğretmenimiz iş başında, 4 bin öğretmenimiz ise uzaktan eğitim alacak. Yeni imzaladığımız protokoller kapsamında ise 500 öğretmenimize sektör tarafından iş başında eğitim verilecek. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığımızla yürüteceğimiz iş birliği kapsamında da 500 öğretmenimize kapsamlı mesleki gelişim eğitimi vermeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 2019’da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik işbaşı eğitimi planlamasını tamamladık. 2019’da geçen seneye oranla iş başı eğitimi alacak öğretmen sayısında yaklaşık 4 katlık artış gerçekleşecek.