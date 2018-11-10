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Yaralı halde bulunan peçeli baykuş için vatandaşlar seferber oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaralı olarak bulunan yaralı peçeli baykuş için vatandaş seferber oldu.

  • İHA
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Kaynarca ilçesinde bir apartmanın çatısına giren yaralı peçeli baykuşu gören vatandaşlar adeta seferber oldu. Apartman sakini Onur Boğaz tarafından fark edilen yaralı baykuş için hemen veteriner çağırıldı.Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan baykuşun ayağında ve kanadında kırık olduğu belirtildi. Yaralı peçeli baykuş Amatör Avcılar Kulübü yetkilileri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. 

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