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'Yarıyıl tatilinde kuralları esnetin'

Psikolog Dila Özçelik, ailelerin yarıyıl tatilinde okul zamanındaki kuralları esnek tutarak çocuklar için olumlu sonuçlar oluşturabileceğini söyledi. 

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Uzmanlar okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte uyku saatleri değişimi, oyun saatlerinin uzaması gibi birçok düzende belirli düzeyde esnemelerin çocukların gelişimi açısından olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Oyun saatlerinde çocuklara sunulabilecek yeni hobiler, spor ve sanat etkinlikleri onun farklı alanları tanımasına ve kendi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, çocuklara onların ilgi alanlarına uygun ev dışı etkinlikler sunulabilir. Böylece çocuk, paylaşım ve iletişim açısından daha tatmin olabileceği bir noktaya gelecektir” dedi. 

KIYASLAMAYIN

Anne babaların çocuklarının karne notlarına karşı hassas davranmaları gerektiğini belirten Özçelik, “Yüksek notlarla dolu bir karne getiren çocuğa karşı gösterilen aşırı olumlu tutumların, çocuğun sorumluluk algısına zarar verebilme gibi zayıf notları olan bir çocuğa da aynı biçimde uç nitelikte tepkilerin gösterilmemesi gerekir. Süreci göz ardı edip sonuca odaklanan velilerin çocukta suç arama, onu eleştirme ve cezalandırma yoluna gidebildiklerini, ancak bu tutumun miniklerde değersizlik ve yetersizlik duygularını pekiştirmekten öteye geçmediğini vurguladı. Çocuğu başka çocuklarla kıyaslamanın onda ‘yetersizlik’ duygusu oluşturacağına dikkat çeken Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: “Bu noktada ailelerini memnun edemediğini düşünen çocuklarda ciddi bir özgüven eksikliği gözlemlenebiliyor. Bu nedenle yargılamak veya cezalandırmak yerine ebeveynlere düşen, çocukların başarısız olmasının sebeplerini araştırmak ve varsa sorunları bulup, çözmek için yardımcı olmak.

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