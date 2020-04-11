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Yaşam

Yasağa rağmen piknik yapmaya gittiler: 789 TL para cezası verildi

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yasak olduğu halde dün iki küçük çocuğunu alarak Avcılar'daki sahile giderek piknik yapan Yusuf Demir'e 789 TL para cezası verildi.

DHA11 Nisan 2020 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:42
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Avcılar sahilinin de diğer sahil boyunda olduğu gibi yürüyüş, piknik ve spor amaçlı olarak kapatılması ardından hemen yanındaki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’na gelenler gün boyu polis tarafından aralıklarla uyarılarak evlerine gitmeleri çağrısı yapıldı. 

Buna karşılık güneşli havayı görünce dün saat 15.40 sıralarında özel otomobili ile eşi ve bir yakını ile gelen Yusuf Demir, yere serdikleri örtünün üzerine oturarak, yanlarında getirdikleri çay ve yiyeceklerle piknik yapmaya başladı. Bu sırada denetim yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekibi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine aykırı olarak küçük yaştaki iki çocuğun da buraya getirildiğini belirledi. 

Yusuf Demir, yanına gelen polislere, çocukların sadece markete gitmelerinin yasak olduğunu öne sürdü. Görevli polisler, bu kararın 1 hafta önce alındığını, bütün televizyon ve haber kanallarında duyurulduğunu belirterek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca tutanak tuttu. 

Polisler, yasağı bilmemenin yasalar önünde mazeret kabul edilmediğini Demir’in istediği takdirde daha sonra buna itiraz edebileceğini söyledi.

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