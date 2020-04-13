İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7748
  • EURO
    7,3963
  • ALTIN
    373.293
  • BIST100
    96398.6
Yaşam

Yasağa uymayan genç kazada öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki Enes Tek, kullandığı motosikletle kaza yaptı. Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Tek yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:56
ABONE OL

Kaza akşam saatlerinde, Gebze Cumaköy Mahalllesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı dışarı çıkması yasak olan Enes Tek idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile 34 HYA 39 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Enes Tek başına aldığı darbe ile olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan arkadaşı Ufuk Uzun ise yaralandı. 112 Acil ekibi yaralanan Ufuk Uzun’a ilk müdahalede bulunarak, Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olay yeri inceleme ekibinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Enes Tek’in cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Küçük Elif'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.