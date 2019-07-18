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Yaşlandıkça tehlike büyüyor

BUGÜNLERDE büyük bir çılgınlık sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İnsanların yükledikleri yüz fotoğraflarını gençleştirme ya da yaşlandırma gibi tekniklerle yıllar öncesi ile sonrasına götüren program bir çılgınlığa dönüştü.

  • STAR
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Son birkaç gün ‘FaceApp’ adında bir fenomen uygulama doğdu. Herkesin sosyal medya hesabında yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi ‘FaceApp’ uygulaması. Bu işin eğlence boyutu. Madalyonun arkasındaysa kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflarla paylaşılması ve reklam amaçlı kullanılması var. Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa ‘FaceApp’ de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor. Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları...

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