Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Evine girdiği kadını bıçakla kovalayan şahıs serbest bırakıldı

ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde yalnız yaşayan Aynur Öz (68), evine giren İ.A.’nın (19) saldırısına uğradı. Sarhoş olduğu belirtilen saldırganın bıçakla kovaladığı kadın, komşuları tarafından kurtarıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı saldırgan serbest kaldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Korkuteli’ne bağlı Sülekler Mahallesi’nde yalnız yaşayan Aynur Öz, dün akşam saatlerinde döndüğü evinin alt katındaki samanlığın ışığının yanık olduğunu fark etti. Işığı söndürmek için içeri giren kadın, İ.A. ile karşılaştı. Sarhoş olduğu öne sürülen İ.A.’nın saldırmaya kalkıştığı kadın, koşarak üst kattaki eve girip kurtulmaya çalıştı.
 
Demir kapının pencerelerini kırıp eve giren İ.A. elindeki bıçakla kadını kovalamaya başladı. Aynur Öz’ün çığlıklarını duyan komşusu Teslime Şahin eve gelerek kadını kurtarırken, etkisiz hale getirilen İ.A. ise olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.
 
Aynur Öz şikayetçi olurken, jandarmanın karakola götürdüğü İ.A.’nın ’hırsızlık’ suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. İfadesinin ardından İ.A. serbest bırakıldı.
 
Can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyen Aynur Öz ise saldırganın tutuklanmasını ve ceza almasını talep etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA