Yaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulundu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinin bahçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten zeytinlik alana düşen 73 yaşındaki Duru Akar hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Mesken Mahallesi Kıryeri Mevkii'nde meydana geldi. Mesken Mahallesi Muhtarı Emin Akar evine gittiğinde eşi Duru Akar'ı evde bulamayınca eşini aramak için bahçeye çıktı. Eşinin yaklaşık 4 metre aşağıdaki zeytinlik alanda hareketsiz yattığını gören Akar durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duru Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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