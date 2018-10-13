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Yatlar İstanbul Boğazı'nda yelken açtı

Bodrum'da 23 Ekim'de başlayacak 'The Bodrum Cup' yelken yarışlarının 30. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda etkinlik düzenlendi.

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Bodrum'da 23 Ekim'de başlayacak "The Bodrum Cup" yelken yarışlarının 30. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda geçiş etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen yarışlarından olan organizasyonda, 25 mega yatın Kalamış'tan başlayan boğaz turu, Fenerbahçe Kalamış Marina'da son buldu.

Etkinliğe katılan yatlar, Fenerbahçe Kalamış Marina'da yarın halkın beğenisine sunulacak.

Öte yandan, Four Seasons Hotel İstanbul Challenge yarışı, 15 Ekim Pazartesi günü Kalamış etabıyla başlayacak, 21 Ekim Pazar günü Yalıkavak'ta tamamlanacak.

Bu sene 30. kez düzenlenecek "The Bodrum Cup", American Hospital'ın isim sponsorluğuyla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 yatın yer alacağı yarış, 23 Ekim'de Yalıkavak Marina'da Metro etabıyla başlayıp, 27 Ekim'de Bodrum Kissebükü'de Opet etabıyla sona erecek.

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