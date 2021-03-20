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Yaşam

Yeğenlerini parka götürmüştü: Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti

Kocaeli'de yeğenlerini parka götürürken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif Erdağı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA20 Mart 2021 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:08
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Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Elif Erdağı, hafta sonunu geçirmek için Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde oturan ablasının yanına gitti. Burada yeğenlerini parka götürmek için dışarı çıkan Erdağı, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Elif Erdağı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elif Erdağı'nın cenazesi, bugün Körfez ilçesi İgsaş Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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