Yemekteyiz haftanın birincisi kim? 18 Ekim Yemekteyiz kim kazandı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam açıklanacak. Haftanın beş gününde yarışan yarışmacılardan birisi büyük ödülün sahibi olacal. Birbirinden farklı lezzetleri yarıştıran Yemekteyiz'de final heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

18 Ekim Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 18 EKİM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Aşkın Boz'un evinde yapılacak. Aşkın Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak.

YEMEKTEYİZ'DE KİMLER YARIŞTI?

NEBİYE YANIK ŞAT KİMDİR?

Haftanın ilk günü yarışan Nebiye Yanık Şat, ev hanımı.

BİLGE ÖĞÜT KİMDİR?

Haftanın ikinci günü yarışan Bilge Öğüt, satış temsilcisi.

EKREM SEMETAY KİMDİR?

Haftanın üçüncü günü yarışan Ekrem Semetay, öğrenci.

SEVDA ÇEKİN KİMDİR?

Haftanın dördüncü günü yarışan Sevda Çekin, ev hanımı.

AŞKIN BOZ KİMDİR?

Haftanın beşinci yani final günü yarışacak olan isim Aşkın Boz. Aşkın Boz aşçılık yapıyor.