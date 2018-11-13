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Yeni aldığı aracıyla 200 metre gidemeden kaza yaptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi yeni aldığı aracıyla 200 metre gidemeden kaza yaptı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, S.S, Manavgat’ta Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde bulunan bir galeriden 07 FSF 50 plakalı otomobili satın aldı. Daha sonra eşi ve çocuğuyla birlikte araca binerek hareket eden S.S. 200 metre gidemeden kavşakta Ö.Ü.’nün kullandığı 06 TB 638 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Refüje çıkarak durabilen otomobillerde büyük çapta hasar oluşurken kimsenin burnu bile kanamadı.
 

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