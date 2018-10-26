Yeni iş kuracaklara destek!
Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle gerçekleştirilen iş kurmak isteyen yeni girişimci adaylarına yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriyor.
Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliği kapsamında düzenlenen girişimcilik eğitimleri ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriyor. Bu kapsamda yeni girişimci adaylarına yönelik iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi sorumluluklarının farkına varmaları, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimleri almaları sağlanıyor. Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimlerinden 2016 yılından bugüne kadar toplamda; 491 kişi girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca 2018 yılı itibariyle 300 kişilik kontenjan ayrılan proje kapsamında 4 günlük eğitim verilecek.
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