24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,764
  • 6,3487
  • 271.516
  • 104262
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yer: Adana... Mezarlar kanalizasyon suyu altında kaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 40 gün önce iş yerinden bitişindeki Asri Mezarlığı'na sızan kanalizasyon suyu, mezarların su altında kalmasına neden oldu. Mezarlığın arka tarafındaki Başak Mahallesi sakinleri, görevlilerin günlerdir sular altında kalan mezarları temizlemediğini ve kötü kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüreğir ilçesindeki Başak Mahallesi´nde yaşayanlar, civardaki iş yerinden Asri Mezarlığı´nın güneydoğu köşesine 40 gün önce sızan kanalizasyon suyu nedeniyle mezarların bir kısmının sular altında kaldığı ve pis koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi. 
 
 
Mahalle sakinlerinden Yusuf Yüksel, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı´na bildirdiğini ettiğini ancak günlerdir mezarlığın temizlenmediğini söyledi. Yüksel, mezarlıktaki görüntünün içler acısı olduğuna vurgu yaparak, "Artık ölüye bile saygı yok. Biz nerede yaşıyoruz? Buraya müdahale etmeyen görevlilerin ölülere de saygısı kalmamışsa ben `İnsanlıktan çıkılmış´ derim. Zabıta gelip otele ceza kesmiş ama sonuç aynı. Peki bu mezarların sahipleri geldiği zaman, ziyaret ettiği zaman buralara ne diyecek?" diye konuştu.
 

Skandal! 10 Kasım´da öğrencilere secde ettirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Markette satılanda binde 4 oranında var!

Markette satılanda binde 4 oranında var!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Su üstünden görünmüyorlar: Knidiler çarpıyor

Su üstünden görünmüyorlar: Knidiler çarpıyor

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Çocukları bekleyen dijital tehlike! 'Arkasında milyon dolarlık lobi var'

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Türkiye'nin konuştuğu olaydan kıl payı kurtulmuştu: Artık başka canlar yanmasın

Nusr-Et'te satış iddiası

Nusr-Et'te satış iddiası
 

POPÜLER HABERLER

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor! Havadan görüntülendi

Evo Morales'e destek gösterisi

Evo Morales'e destek gösterisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA