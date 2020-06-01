İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8196
  • EURO
    7,5765
  • ALTIN
    380.274
  • BIST100
    106866
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yer: Bursa... Sürücü hakimiyeti kaybetti, otomobiller etrafa saçıldı
Yaşam

Yer: Bursa... Sürücü hakimiyeti kaybetti, otomobiller etrafa saçıldı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taşıyan tır yan yattı. Tırın üzerindeki sıfır otomobiller otobana saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

IHA01 Haziran 2020 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:17
ABONE OL

Kaza, İstanbul - İzmir otobanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan yüklediği otomobilleri taşıyan tırın şoförü Ş.Y., otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan tırın üzerindeki otomobillerden üçü yola düştü. Yan yatan tırın dorsesindeki 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı anda yolda başka araç olmaması faciayı önledi.

Tır şoförü Ş.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Hasar görmeyen araçlar başka bir tıra aktarılırken, yola düşen otomobiller ise vinç marifetiyle kaldırıldı. Otoyol trafiğini kitleyen kazada can kaybı yaşanmazken, 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Koronavirüs nedeniyle inşaatına ara verilen Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.