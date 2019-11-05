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Yer: Büyükçekmece... Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi

üyükçekmece’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

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Kaza, Pazar gecesi saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldi. E-5 Büyükçekmece-Çatalca istikametinde seyir halinde ilerleyen 59 AAB 203 plakalı aracın sürücüsü bir anda Dizdariye Mahallesi mevki'ine saparak caddeye girdi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu öğrenilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halinde duran 34 AP 3791 plakalı araca vurarak aracın altına girdi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kaldı.
 
Kazaya karışan sürücü ise kazanın şokuyla kendini araçtan dışarı attı. Yoldan o sırada geçen vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazanın sesini duyup camlara çıkan vatandaşlar dakikalarca olup biteni anlamaya çalıştı. Kaza sebebiyle sokakta bulunan aydınlatma direği de devrildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, araçlar çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
 
Öte yandan kaza anı bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen bir aracın park halindeki araca önce arkadan çarptığı daha sonra ise altına girdiği görülüyor.

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