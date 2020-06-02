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Yaşam

Yer: Kayseri... Sosyal mesafe uyarılarına sinirlendi, cam parçasıyla kendisine zarar verdi

Kayseri'de, nüfus müdürlüğünde sıra beklerken, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarılan T.S. (33), sinirlenip, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar verdi. T.S., polis tarafından durdurulup, emniyete götürüldü.

DHA02 Haziran 2020 Salı 17:57 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 17:57
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Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. T.S., iddiaya göre, kimlik değiştirmek için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Burada sıra bekleyen T.S.'ye görevliler, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarıda bulundu. Buna kızan T.S., binadan çıkarak, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başladı. Sinir krizi geçiren T.S., vücudunun çeşitli yerlerini cam parçası ile yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, T.S.'yi durdurup, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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