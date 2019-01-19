Yıldız Avcısı ele geçirildi

Ele geçirilen eserin bir benzeri ABD’de 14.5 milyon dolara satılmıştı. Bir araçta ele geçirilen ve Kilikya dönemine ait olduğu değerlendirilen ‘Yıldız Avcısı Heykeli’nin gerçek olup olmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak. Gözaltına alınan A.A. ve A.D. isimli şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Değeri 14 milyon $

Öte yandan 2017’de, Anadolu’dan yasa dışı yollarla kaçırılan ‘Guennol Yıldız Avcısı’ adlı Kalkolitik Çağ’a ait bir kadın heykeli, Christie’s’in Müzayede Evi’nin New York’taki merkezinde açık artırmada 14.5 milyon dolara satılmıştı.