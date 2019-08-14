28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıllarca türbe diye ziyaret edilen anıt mezarın Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu ortaya çıktı. M.Ö. 3’üncü yüzyıldan kalma mozole aynı zamanda Türkiye’deki tek piramit mezar olma özelliği taşıyor.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yıllarca adaklar adayıp, başında dualar ettiler.
 
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.
 
Marmaris'in Turgut Mahallesindeki türbenin bir gladyatöre ait olduğu anlaşıldı.  
 
Anıt mezar Mousoleum’a benzerliğiyle dikkat çekiyor
 
Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyordu. Arkeolojik çalışmalar neticesinde buranın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait bir mezar olduğu belirlendi. 
 
Mezarın bir başka önemli özelliği daha var.
 
2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum’a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.
 

'Diagoras, halkın alkışladığı bir boksördü'
 
Arkeograf ve yazar Raşit Öztürk, “Bu boksörün resimleri falan daha yeni bulundu. İki oğlu var ve iki oğlu da boksördür. Diagoras’ın ödülleri vardır, bu ödüller bir yığın tapınaklarda var. Diagoras, sokaklarda dolaştığı zaman halkın alkışladığı bir boksördü " dedi.
 
Yöre insanı mezarda kaçak kazı yapanların, öldüğü, boşandığı ya da hasta olduğuna inanıyor.
 
(TRT Haber)

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi

Askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi

Gürcistan'dan Rusya'ya sert tepki

Gürcistan'dan Rusya'ya sert tepki

Feci kaza saniye saniye kamerada! Yol ortasında can pazarı

Feci kaza saniye saniye kamerada! Yol ortasında can pazarı

Sala'nın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme

Sala'nın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme

'Rus savaş jeti NATO uçağının uçuş yolunu kesti'

'Rus savaş jeti NATO uçağının uçuş yolunu kesti'

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Mağdurlar tacizci papazlara dava açtı

Mağdurlar tacizci papazlara dava açtı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA