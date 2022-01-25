Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yardım ettiler

İHA 25 Ocak 2022 Salı 15:41 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:41

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Çorum'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçların kurtarılması için yoğun bir çaba harcayan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri göreve giderken kumanyalarını, kar ve olumsuz iklim şartları sebebi ile aç kalan sokak hayvanları ile paylaştı.

"Kurtarma ekipleri can dostlarımızı da unutmadı."

Çorum Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan paylaşımında, "Kurtarma ekipleri can dostlarımızı da unutmadı. Göreve giderken yolda rastladıkları köpeklerin yanında durarak zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımızla kumanyalarını paylaştılar" ifadelerine yer verildi.