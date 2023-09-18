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Yaşam

Yol ortasında çekiçli saldırı! Polis havaya ateş açtı

Esenyurt'ta trafikte yol tartışması yapan şahıs, karşı tarafa çekiçle saldırarak aracın camlarını indirdi. Büyüyen kavga sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri defalarca havaya ateş ederek taraflara müdahale ederken yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Yol ortasında çekiçli saldırı! Polis havaya ateş açtı

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı. Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü. Caddede ortalık adeta birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O sırada şahıslardan biri eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı. Sinirli şahıs daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı. Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti. Caddede bulunan vatandaşlar olanları korku içinde seyrederken kavga bir süre sonra sona erdi. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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