İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3316
  • EURO
    29,8949
  • ALTIN
    1806.75
  • BIST100
    7438.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yolda bulduğu altın dolu keseyi sahibine ulaştırdı
Yaşam

Yolda bulduğu altın dolu keseyi sahibine ulaştırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, yoldu bulduğu altın kesesini sahibine teslim etti.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Yolda bulduğu altın dolu keseyi sahibine ulaştırdı
ABONE OL

Mobilya ustası Ali Barış Veren (23), Yeni Mahalle'deki evine giderken içinde 20 çeyrek ve 20 yarım altın olan kese buldu.

Çevredekilerin yardımıyla keseyi sahibine ulaştıran Veren, gazetecilere, altınları teslim etmenin huzurunu yaşadığını söyledi.

Kadının altınları görünce çok mutlu olduğunu aktaran Veren, "Altınları kuyumcuya hesaplattırmak için götürdüğü sırada düşürmüş. Geldiği güzergahtaki çöp kovalarına, kaldırıma bakmış ancak sonuç alamamış. Yetkililere haber vermeyi düşünürken, kaybettikten kısa süre sonra biz altınları teslim ettik." ifadesini kullandı.

  • Konya
  • altın kesesi
  • Ali Barış Veren

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.