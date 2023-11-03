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Yaşam

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

Uşak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Kaza, 1 Kasım günü Ankara-Uşak Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan T.E.K. (21) idaresindeki 20 H 3216 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Gülsüm Balta (22) ve P.S.'ye (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç kız yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince P.S. ve ağır yaralanan Ümmü Gülsüm Balta, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ümmü Gülsüm Balta hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan P.S. ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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