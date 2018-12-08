Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I. yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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